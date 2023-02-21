الطبوبي يستقبل سفير الاتحاد الاوروبي بتونس

إستقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 سفير الاتحاد الاوروبي في تونس ماروس كورنارو بحضور كل من انور بن قدور ومحمد الشابي، حسب ما ورد في موقع الشعب نيوز.



وتم خلال اللقاء استعراض المستجدات الاخيرة حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي، كما تم الحديث عن عملية منع الامينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الاوروبية ايستير لينش.



