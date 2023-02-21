نور الدين الطبوبي يسافر إلى الجزائر

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 16:38قراءة: 0 د, 29 ث
      
تحوّل نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للاتحاد العام اتونسي للشغل مساء اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 إلى الجزائر بدعوة استثنائية من الاتحاد الدولي للنقل ( ITF) لحضور المؤتمر الذي تعقده المنظمة النقابية الدولية بالجزائر.

وستكون للأمين العام كلمة بالمناسبة حول الوضع النقابي الوطني والدولي وستكون له لقاءات مع النقابيين بالاتحاد الدولي للنقل حول المشاغل النقابية والعمّالية.

وتحتضن الجزائر من خلال الفيدرالية الوطنية لعمال النقل، المؤتمر الجهوي للعالم العربي للاتحاد الدولي للنقل من 21 إلى 24 فيفري بوهران، وستكون قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين حاضرة لاستقبال الأخ الأمين العام تأكيدا على قوة الروابط بين المنظمتين والشعبين.

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