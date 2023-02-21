بعد ان تم منعها في وقت سابق، السماح لزوجة بشير العكرمي بزيارته في الرازي

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 16:20قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم الثلاثاء 21 فيفري، السماح لزوجة القاضي بشير العكرمي وابنته من زيارته في مستشفى الرازي بعد ان تم في مناسبة سابقة منعها من الزيارة وفق ما نقله موقع كشف.

وكانت منى العكرمي أكدت في تصريح لكشف يوم الاحد 19 فيفري أنه تم منعها من زيارة زوجها الذي تم اتخاذ قرار يقضي بايوائه وجوبا في الرازي يوم 17 فيفري رغم ان النيابة قررت الابقاء عليه في حالة سراح في القضية التي أثارها ضده عوني أمن.

يذكر ان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تمكنت مساء الاثنين 20 فيفري من زيارة بشير العكرمي في المستشفى بعد ان تم منعها أيضا من زيارته يوم الاحد 19 فيفري.


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