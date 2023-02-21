قانون تنظيم العمل المنزلي لن يكون كافيا ما لم توضع آلياته التنفيذية (وزير الشؤون الاجتماعية)

قانون تنظيم العمل المنزلي لن يكون كافيا ما لم توضع آلياته التنفيذية (وزير الشؤون الاجتماعية)

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 13:41قراءة: 1 د, 14 ث
      
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، "ان القانون عدد 37 لسنة 2021 و المتعلق بتنظيم العمل المنزلي في تونس لن يكون كافيا ما لم توضع آلياته التنفيذية".

ودعا الزاهي، خلال حضوره موكب الإعلان عن انمودج عقد العمل المنزلي، الى مزيد مضاعفة الجهود بين الهياكل المعنية من اجل تحسين ظروف العمل بالنسبة للعاملات المنزليات واطلاعهم بحقوقهن والتبليغ عن التجاوزات التي يتعرضن اليها.

واشار وزير الشؤون الاجتماعية الى ان الوزارة ستعمل عبر هياكلها الرقابية والفنية وبالتنسيق مع شركائها على إنفاد هذا القانون وتدعيم حقوق هذه الفئة وحمايتها من كل أشكال التمييز، التي يمكن أن تطالها وفق تعبيره.

وأبرز الزاهي "ان القانون حدد العلاقة الشغيلة بين المؤجر والأجير عبر مقاربة حقوقية تحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعمال وعاملات المنازل والحفاظ على حقوق كل من المؤجر والأجير فضلا عن انه مكن من ارساء آليات رقابية صارمة وردعية من شانها ان تضع حدا لشركات التشغيل العشوائية والسماسرة خاصة في تشغيل الفتيات القاصرات".

واعتبر "ان ضمان العمل اللائق واحترام حقوق وكرامة الأجير هو من اوكد اهتمام الوزارة إيمانا بحق هده الفئة في الحفاظ على حقوقها دون تمييز والعمل في شروط تحفظ كرامة العامل وتوفر له السلامة وتضمن له الحماية الاجتماعية وتمنحه إمكانيات الاندماج الايجابي في المجتمع."

وافاد الزاهي ان الوزارة تعمل على مقاومة كل أشكال التشغيل الهش والاستغلال الاقتصادي على غرار تشغيل الأطفال والقاصرات مضيفا آن مهنة العمل المنزلي ظلت في تونس مجالا غير مهيكلا كما لاتوجد أرقام رسمية لعدد عاملات المنازل من جميع الفئات العمرية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262049



En continu...

Toutes les news...
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:07 15:38 12:40 07:01 05:35
Babnet
22°
Babnet22°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet10°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1022°-1122°-1126°-1219°-14
  • Avoirs en devises
    22050,0

  • (20 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33950 DT        1$ =3,12378 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 fév)   1641,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   