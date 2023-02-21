احالة نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي على التحقيق بتهمة التحريض على العصيان وهضم جانب موظف عمومي

احالة نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي على التحقيق بتهمة التحريض على العصيان وهضم جانب موظف عمومي

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 13:36قراءة: 0 د, 27 ث
      
تم الثلاثاء 21 فيفري، اعلام نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي باحالته على التحقيق الي جانب كل من الناشط السياسي وائل نوار، والحقوقية نورس الدوزي، والحقوقية أسرار بن جويرة، والناشط السياسي والمدني سيف عيادي، وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خليل الزغيدي.

وحسب ما نقلته اذاعة شمس أف ام فان الاحالة على التحقيق تأتي على خلفية شكاية تقدم بها عدد من الامنيين بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي بسبب تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 ضد الاستفتاء.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 262048

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 21 Février 2023 à 14h 14m |           
دولة البوليس او عندما يتحول الامن الجمهوري الى اداة طيعة لضرب الخصوم السياسيين
نحن الان في دولة العبث ووطن من دخان



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