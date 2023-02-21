تم الثلاثاء 21 فيفري، اعلام نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي باحالته على التحقيق الي جانب كل من الناشط السياسي وائل نوار، والحقوقية نورس الدوزي، والحقوقية أسرار بن جويرة، والناشط السياسي والمدني سيف عيادي، وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خليل الزغيدي.وحسب ما نقلته اذاعة شمس أف ام فان الاحالة على التحقيق تأتي على خلفية شكاية تقدم بها عدد من الامنيين بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي بسبب تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 ضد الاستفتاء.