الإبقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 13:24قراءة: 0 د, 12 ث
      
قرر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح وذلك في القضية التى رفعتها عليه نقابة أمنية على خلفية وصف الغنوشي للامنيين بالطواغيت خلال تواجده في موكب دفن احد قيادي النهضة.


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