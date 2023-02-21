قرر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح وذلك في القضية التى رفعتها عليه نقابة أمنية على خلفية وصف الغنوشي للامنيين بالطواغيت خلال تواجده في موكب دفن احد قيادي النهضة.
الإبقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح
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