وزيرة سابقة ووالدها متهمان بافتعال شهادة طبية مزورة

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على أنظار وحدة مكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس، وزيرة سابقة ووالدها وطبيبا من أجل تهمة " افتعال شهادة طبية نصّت على أمور غير صحيحة" وذلك اثر شكاية تقدم بها ضدها طليقها وهو طبيب مختصّ.



وحسب شكاية الطليق ، فقد فوجئ قبل الطلاق برفع والد زوجته الوزيرة السابقة شكاية ضده متهما اياه بتعنيفه والاعتداء عليه ، وتقديم شهادة طبية تفيد بتعرضه الى الاعتداء وتمنحه راحة مدتها أكثر من 10 أيام.



وأضاف طليق الوزيرة السابقة وهو طبيب مختصّ أنه بالتثبت في تاريخ واقعة الاعتداء تبين أنه كان متواجدا خارج البلاد التونسية وهو ما أثبته حسب وثيقة سفره.



وتولى الشاكي تقديم شكاية ضد الوزيرة السابقة ووالدها والطبيب الذي أمضى على الشهادة الطبية من أجل افتعال وثيقة طبية نصّت على أمور غير صحيحة.



وقد مثلت الوزيرة السابقة الأسبوع الماضي صحبة والدها والطبيب الذي منحه شهادة طبية أمام أعوان وحدة مكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس وتم استنطاقهم حول ما نسب اليهم ، وتقرر دعوتهم لاعادة المثول هذا الأسبوع أمام باحث البداية لاجراء مكافحات قانونية بينهم قبل احالة الأبحاث على أنظار القضاء.



