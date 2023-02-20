تعاملت معه الدولة في عشرات القضايا :4 سنوات سجنا لعدل تنفيذ استولى على اموال عمومية

حكمت مساء اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بإلمحكمة الابتدائبة بتونس في ملف تعلق باتهام عدل تنفيذ استولى على اموال عمومية تابعة للدولة خلال تنفيذ أحد الاحكام التابعة لاحدى الوزارات.



وقد انكر المتهم ما نسب اليه ورافع عنه محاميه وبين ان موكله نفذ عشرات الاحكام لفائدة الدولة وانه لم يستولى على تلك الاموال .





هذا وتتعلق بعدل التنفيذ عدة قضايا أخرى منشورة امام هيئة الدائرة تم تأجيل احداها الى افريل المقبل.



