اتحاد الشغل يعلن عن تجمّع عمالي ومسيرة بالعاصمة يوم 4 مارس

اتحاد الشغل يعلن عن تجمّع عمالي ومسيرة بالعاصمة يوم 4 مارس

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 16:31 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل تظيم تجمّع عمّالي يوم السبت 4 مارس 2023 بساحة محمّد علي الحامي.

وسيعقب هذا التجمّع العمّالي مسيرة تنطلق من الساحة المذكورة عبر عدد من شوارع العاصمة وصولا إلى مقر ولاية تونس.

وتأتي هذه المسيرة ضمن عدد من التحرّكات الإحتجاجية لاتحاد الشغل انطلقت يوم السبت الماضي من خلال تجمّعات عمالية ومسيرات بعدد من الجهات، وذلك على خلفية ما تعتبره المنظّمة الشغيلة استهداف للمنظّمة وللحق النقابي.

ونظّم الاتحاد العام التونسي للشغل تحركات احتجاجية في شكل مسيرات وتجمعات جهوية في ولايات صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر، تنديدا بالتعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقات الممضاة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261992



En continu...

Toutes les news...
تزول جمرة الهواء
الاثنين 20 فيفري 2023 | 29 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:33 18:06 15:38 12:40 07:02 05:36
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1023°-1121°-1121°-1225°-12
  • Avoirs en devises
    22135,4

  • (17 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =3,10743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fév)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   