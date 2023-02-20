اتحاد الشغل يعلن عن تجمّع عمالي ومسيرة بالعاصمة يوم 4 مارس

أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل تظيم تجمّع عمّالي يوم السبت 4 مارس 2023 بساحة محمّد علي الحامي.



وسيعقب هذا التجمّع العمّالي مسيرة تنطلق من الساحة المذكورة عبر عدد من شوارع العاصمة وصولا إلى مقر ولاية تونس.



وتأتي هذه المسيرة ضمن عدد من التحرّكات الإحتجاجية لاتحاد الشغل انطلقت يوم السبت الماضي من خلال تجمّعات عمالية ومسيرات بعدد من الجهات، وذلك على خلفية ما تعتبره المنظّمة الشغيلة استهداف للمنظّمة وللحق النقابي.



ونظّم الاتحاد العام التونسي للشغل تحركات احتجاجية في شكل مسيرات وتجمعات جهوية في ولايات صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر، تنديدا بالتعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقات الممضاة.







