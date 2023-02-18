سهام بن سدرين تنفي ما تم تداوله حول إحالتها على القطب القضائي المالي ومنعها من السفر

نفت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ما راج حول إحالتها على القطب القضائي المالي ومنعها من السفر وفندت في تدوينة الخبر قائلة // لم اعلم بهذا الخبر والحال أنني معنية به أولا. وان صح، فان الإجراءات القانونية تقتضي أن يعلمني القاضي المتعهد بذلك قبل غيري//
وكانت المحامية وفاء الشاذلي أكّدت في تدوينة على صفحتها بفايسبوك أنه تم إحالة سهام بن سدرين على القطب القضائي المالي.
ووفق الشاذلي فقد تم أيضا إصدار قرار بمنع السفر عن بن سدرين كما طلبت النيابة العمومية من قاضي التحقيق المتعهّد باصدار البطاقات اللازمة بحقّها.
وتم تداول التدوينة بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم تؤكّد أي جهة رسمية ما تم تداوله من معطيات.
وكتبت بن سدرين التدوينة التالية:
"هذا ردي على الخبر الذي راج الكثير في فيسبوك ليلة الجمعة 17 فيفري 2023.
والذي نقلته عديد الصحف "المهنية"برشا برشا، والتي لا تكلف نفسها عناء التثبت من الخبر من مصادره قبل ترويجه. ومفاد هذا الخبر حسب وفاء الشادلي انه "تمت اليوم إحالة سهام بن سدرين على القطب القضائي المالي مع قرار بمنع السفر والإذن لقاضي التحقيق المتعهد بالملف بإصدار البطاقات اللازمة في شأنه."
1- لم اعلم بهذا الخبر والحال أنني معنية به أولا. وان صح، فان الإجراءات القانونية تقتضي أن يعلمني القاضي المتعهد بذلك قبل غيري.
2- لم تكلف نفسها، الناطقة الرسمية الموازية باسم وزارة العدل التي أشاعت هذا الخبر، عناء توضيح محتوى هذا التتبع وسببه. ويبدو أنها مهتمة فقط بقرار حجر السفر التي تحلم به منذ مدة. الشيء الذي يدفعني إلى التفكير بان الحملة التي تقودها اليوم سببها هذا: https://youtu.be/bJAZWElXjFI
3- يبدو أن هذه "المحامية" لا تميز بين سلطة التتبع وسلطة التحقيق ولم تطلع على القانون (الفصلين 85 و86 من مجلة الإجراءات الجزائية ) الذي ينص على أن قاضي التحقيق سيد نفسه ولا يتلقى اذون من الوزارة للقيام بالإجراءات التي يراها مناسبة بعد سماع المتهم. ومثل هذا التصريح إن دل على شيء فهو يؤكد رغبة "المحامية" في الرجوع الى قضاء "التعليمات" بغاية تصفية الحسابات و إخضاع القضاء إلى أجندات سياسية.
4- إن وجدت هذه التتبعات الكيدية، فانا ضميري مرتاح وعندي يقين أن حملات التشويه لن تفلح خاصة أن مصدقيه هذه "المحامية"وشبكاتها الفيسبوكية مهزوزة."
وكانت المحامية وفاء الشاذلي أكّدت في تدوينة على صفحتها بفايسبوك أنه تم إحالة سهام بن سدرين على القطب القضائي المالي.
ووفق الشاذلي فقد تم أيضا إصدار قرار بمنع السفر عن بن سدرين كما طلبت النيابة العمومية من قاضي التحقيق المتعهّد باصدار البطاقات اللازمة بحقّها.
وتم تداول التدوينة بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم تؤكّد أي جهة رسمية ما تم تداوله من معطيات.
وكتبت بن سدرين التدوينة التالية:
"هذا ردي على الخبر الذي راج الكثير في فيسبوك ليلة الجمعة 17 فيفري 2023.
والذي نقلته عديد الصحف "المهنية"برشا برشا، والتي لا تكلف نفسها عناء التثبت من الخبر من مصادره قبل ترويجه. ومفاد هذا الخبر حسب وفاء الشادلي انه "تمت اليوم إحالة سهام بن سدرين على القطب القضائي المالي مع قرار بمنع السفر والإذن لقاضي التحقيق المتعهد بالملف بإصدار البطاقات اللازمة في شأنه."
1- لم اعلم بهذا الخبر والحال أنني معنية به أولا. وان صح، فان الإجراءات القانونية تقتضي أن يعلمني القاضي المتعهد بذلك قبل غيري.
2- لم تكلف نفسها، الناطقة الرسمية الموازية باسم وزارة العدل التي أشاعت هذا الخبر، عناء توضيح محتوى هذا التتبع وسببه. ويبدو أنها مهتمة فقط بقرار حجر السفر التي تحلم به منذ مدة. الشيء الذي يدفعني إلى التفكير بان الحملة التي تقودها اليوم سببها هذا: https://youtu.be/bJAZWElXjFI
3- يبدو أن هذه "المحامية" لا تميز بين سلطة التتبع وسلطة التحقيق ولم تطلع على القانون (الفصلين 85 و86 من مجلة الإجراءات الجزائية ) الذي ينص على أن قاضي التحقيق سيد نفسه ولا يتلقى اذون من الوزارة للقيام بالإجراءات التي يراها مناسبة بعد سماع المتهم. ومثل هذا التصريح إن دل على شيء فهو يؤكد رغبة "المحامية" في الرجوع الى قضاء "التعليمات" بغاية تصفية الحسابات و إخضاع القضاء إلى أجندات سياسية.
4- إن وجدت هذه التتبعات الكيدية، فانا ضميري مرتاح وعندي يقين أن حملات التشويه لن تفلح خاصة أن مصدقيه هذه "المحامية"وشبكاتها الفيسبوكية مهزوزة."
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