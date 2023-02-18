محمد كوكة: فدلكت باستحباب كيف قلت نقطّع الحجاب... ولا أعتذر

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 14:54 قراءة: 0 د, 51 ث
      
كشف الممثل محمد كوكة إنّه يحترم حرية المرأة ولا يحمل عداء للمحجبة عكس ما يحاول البعض الترويج له مضيفا "شخصيا الحجاب لا يروق لي كمظهر وأيضا القميص بالنسبة للرجال".

وأوضح في حوار عبر أمواج اذاعة موزاييك اليوم السبت أنه حاول إضفاء بعض الفكاهة عندما قال إنه سيمزّق الحجاب.

وأكد أنه لم يحسن التعبير مضيفا "لكنني حاولت إيصال رأيي في قالب مزحة"، وقال " لو تعلن ابنتي رغبتها في ارتداء الحجاب لن أمنعها وسأقول لها مبروك لكن في المقابل أرفض أن ترتديه زوجتي".
ورفض كوكة الاعتذار عما بدر منه بخصوص هذا الموضوع قائلا "أنه لم يتجاوز حدوده ولم يقللّ من احترامه لأي شخص".


وكان الممثل محمد كوكة هاجم في مداخلته على قناة التاسعة الحجاب قائلا انه " يكرهه" لأنه يهين المرأة ويحط من شانها .
وقال كوكة " لدي كره للحجاب "في الدم" ولو تعترضني امرأة أتمنى ان اخلعه من فوق رأسها لاني اعتبره اهانة " لنفس بشرية وحط من كرامتها".




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