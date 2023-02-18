وفاء الشاذلي تهاجم الطبوبي ونقابة الصحفيين وتتهمهم بالعمالة: انتم ترقصون رقصة الديك المذبوح وستحاسبون موش كي تجيبو الاوروبيين والامريكان‎‎

هاجمت السبت 18 فيفري، المحامية وفاء الشاذلي اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين واتعمتهم بالعمالة بسبب ما اعتبرته استنجادا واستقواء بالأجانب.
وخاطبت الشاذلي الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قائلة " انت وعصابتك تستقواو بالامينة العامة للكونفيدارالية الاوروبية للنقابات وبش تجيبوا متع النقابات الامريكية... انتم اليوم تجيبوا في الاستعمار لبلادكم".
وتابعت مخاطبة الطبوبي"تحبو تستقواو بيهم بش تمنعوا مالحاسبة الي عارفين ملفاتكم موجودة وثابت عليكم الثراء والاستكراش على حساب دم الزوالي وحطمتو ا اقتصاد تونس وتسببتم في العفن السياسي".
وتابعت "جايبينها بش تضغطوا على تونس.. لكن لا رجوع الي الوراء كي درا شكون تجيبو وش تتحاسبو بعد أن اثبتم انكم فاسدين".
واضافت في نفس السياق " انتم اليوم ترقصون رقصة الديك المذبوح مثلكم مثل المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الي يجيب في السفراء والي جاوبو الشعب التونسي بشعار "يا مواطن شوف شوف العمالة بالمكشوف".
يذكر ان الطبوبي كان التقى بالامينة العانة للكونفيدرالية الاوروبية للنقابات التي عبرت عن دعمها لاتحاد الشغل في دفاعه عن الحق النقابي والحريات.
يشار في نفس السياق الي ان المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين استقبل سفراء فرنسا والمانيا والسويد وتشيكيا وممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس في اطار تحركات النقابة دفاعا عن حرية التعبير.
وخاطبت الشاذلي الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قائلة " انت وعصابتك تستقواو بالامينة العامة للكونفيدارالية الاوروبية للنقابات وبش تجيبوا متع النقابات الامريكية... انتم اليوم تجيبوا في الاستعمار لبلادكم".
وتابعت مخاطبة الطبوبي"تحبو تستقواو بيهم بش تمنعوا مالحاسبة الي عارفين ملفاتكم موجودة وثابت عليكم الثراء والاستكراش على حساب دم الزوالي وحطمتو ا اقتصاد تونس وتسببتم في العفن السياسي".
وتابعت "جايبينها بش تضغطوا على تونس.. لكن لا رجوع الي الوراء كي درا شكون تجيبو وش تتحاسبو بعد أن اثبتم انكم فاسدين".
واضافت في نفس السياق " انتم اليوم ترقصون رقصة الديك المذبوح مثلكم مثل المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الي يجيب في السفراء والي جاوبو الشعب التونسي بشعار "يا مواطن شوف شوف العمالة بالمكشوف".
يذكر ان الطبوبي كان التقى بالامينة العانة للكونفيدرالية الاوروبية للنقابات التي عبرت عن دعمها لاتحاد الشغل في دفاعه عن الحق النقابي والحريات.
يشار في نفس السياق الي ان المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين استقبل سفراء فرنسا والمانيا والسويد وتشيكيا وممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس في اطار تحركات النقابة دفاعا عن حرية التعبير.
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