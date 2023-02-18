وفاء الشاذلي تهاجم الطبوبي ونقابة الصحفيين وتتهمهم بالعمالة: انتم ترقصون رقصة الديك المذبوح وستحاسبون موش كي تجيبو الاوروبيين والامريكان‎‎

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 14:36 قراءة: 1 د, 2 ث
      
هاجمت السبت 18 فيفري، المحامية وفاء الشاذلي اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين واتعمتهم بالعمالة بسبب ما اعتبرته استنجادا واستقواء بالأجانب.

وخاطبت الشاذلي الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قائلة " انت وعصابتك تستقواو بالامينة العامة للكونفيدارالية الاوروبية للنقابات وبش تجيبوا متع النقابات الامريكية... انتم اليوم تجيبوا في الاستعمار لبلادكم".

وتابعت مخاطبة الطبوبي"تحبو تستقواو بيهم بش تمنعوا مالحاسبة الي عارفين ملفاتكم موجودة وثابت عليكم الثراء والاستكراش على حساب دم الزوالي وحطمتو ا اقتصاد تونس وتسببتم في العفن السياسي".

وتابعت "جايبينها بش تضغطوا على تونس.. لكن لا رجوع الي الوراء كي درا شكون تجيبو وش تتحاسبو بعد أن اثبتم انكم فاسدين".
واضافت في نفس السياق " انتم اليوم ترقصون رقصة الديك المذبوح مثلكم مثل المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الي يجيب في السفراء والي جاوبو الشعب التونسي بشعار "يا مواطن شوف شوف العمالة بالمكشوف".

يذكر ان الطبوبي كان التقى بالامينة العانة للكونفيدرالية الاوروبية للنقابات التي عبرت عن دعمها لاتحاد الشغل في دفاعه عن الحق النقابي والحريات.
يشار في نفس السياق الي ان المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين استقبل سفراء فرنسا والمانيا والسويد وتشيكيا وممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس في اطار تحركات النقابة دفاعا عن حرية التعبير.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261896



En continu...

Toutes les news...
السبت 18 فيفري 2023 | 27 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:04 15:36 12:40 07:05 05:38
Babnet
16°
 Babnet17° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-821°-920°-1022°-1021°-11
  • Avoirs en devises
    22135,4

  • (17 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =3,10743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fév)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   