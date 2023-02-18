الاحتفاظ بشخص من اجل محاولة الارشاء

افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي لباب نات اليوم السبت18 فيفري 2023 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ بشخص من أجل محاولة ارشاء موظف عمومي و ذلك على خلفية محاولته تسليم مبلغ مالي يقدر ب 200 دينار لاحد رؤساء مركز الحرس الوطني بقصد غض النظر عن تتبع شقيق المحتفظ به الذي هو متورط في الاتجار في الخمر بدون رخصة.



وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا. .





