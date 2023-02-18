بعد أن كان محكومان بين 10 و12 سنة سجنا :القضاء يبرأ مسؤولين كبار بالتونيسار لهذه الاسباب

علمت باب نات ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس برأت أمس مسؤولين بالتونيسار وهما مدير عام سابق بالخطوط الفنية التابعة التونسيار ورئيس مصلحة الصيانة.



وللتثبت من الخبر اتصلت باب نات باحد اعضاء هيئة الدفاع في القضية التى تكونت من عدة محامين من بينهم الاستاذة المحامية نادية الشواشي التى اكدت ان القضاء برأ منوبها سامي بوهلال ، وحكم عليه بعدم سماع الدعوى في القضية التى اتهم فيها بسرقة قطع غيار ومحركات من التونسيار مبينة ان المحكمة قامت بجميع الاستقراءات والتحريرات والسماعات التي تواصلت لجلسات عدة انتهت بثوت غياب اي مسؤولية جزائية للمطلوبين إضافة إلى أخطاء كبيرة شابت الاختبارات التي لم تراعي خصوصية قانون الطيران والجانب التقني والفني للملف.





وللتذكير فأن الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت باصدار احكام بين 10 و12 سنة سجنا في حق المتهمين.



