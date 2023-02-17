باب نات - باشرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،النظر في ملف قضية ارهابية تعلقت بالارهابي الخطير جدا نادر الغانمي المورط في عدة عمليات ارهابية.



وباعطاء الكلمة له من قبل هيئة المحكمة فاجأ جناب الهيئة القضائية وبقية الحضور من أمنيين ومحامين بتكفير الدولة ومؤسساتها محاولا الاعتداء على رئيس الدائرة والمستشارين ثم دخل في حالة هستيريا وقد تمت السيطرة عليه واخراجه من قاعة الجلسة.



وقد تعلقت بالمتهم نفس الوقائع حيث هاجم رئيس الدائرة الجنائية الاستىنافية بمحكمة الاستىناف وألقى عليه قارورة ماء خلال محاكمته في قضية قتل عون الأمن محمد التيجاني ب16 طلقة نارية.





وبعد المفاوصة قضت هيئة الدائرة بالحكم عليه ابتدائيا ب20 سنة سجنا من اجل تهم الاعتداء بالعنف الواقع في الجلسة على موظف من النظام العدلي بواسطة سلاح والعزم المقترن على قتل شخص،واحداث جروح وضرب واحداث الهرج والتشويش بالجلسة المرتبطة بالجرائم الإرهابيية والتكفير وسجنه من اجل ذلك مدة 5 سنوات،هذا وقضت المحكمة في حقه ايضا بعامين سجنا في حق الارهابي المذكور من اجل تهم انتهاك حرمة موظف عمومي من النظام العدلي في الجلسة المرتبطة بالجرائم الارهابية،كما قضت المحكمة باخضاعه للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات اثر انتهاك العقوبة.

هذا واستأنفت النيابة العمومية الحكم المذكور .





والارهابي نادر الغانمي شارك في عدة اعمال ارهابية في تونس ،وسبق وان قاتل في سوريا ضمن تنظيم داعش ثم عاد الى تونس لتنفيذ مخططات ارهابية تتمثل اساسا في استهداف الامنيين والعسكريين حيث تمكن من قتل عون الأمن محمد التوجاني وقد أثبتت التحقيقات ان بعض العناصر المنتمية لتنظيم انصار الشريعة اتفقوا على القيام باعمال ارهابية تتمثل في اغتيال اعوان الأمن المتواجدين باحدى الدوريات واطلاق النار عليهم وهو ما قاموا به بعد ان استعدوا لذلك بتوفير الأسلحة اللازمة ووسيلة النقل التي استعملوها في تنقلاتهم لاتمام ما عزموا على ارتكابه.





وبينت الابحاث ان الغانمي وبقية شركائه تبنوا الفكر السلفي الجهادي وانظموا الى تنظيم انصار الشريعة المحظور وان من بينهم من كان على علم بواقعة الهجوم وعمدوا الى اخفاء السيارة المستعملة في عملية الهجوم وان المتهمين خالد بن فرج ونادر الغانمي قد عزما على مهاجمة نقطة مراقبة أمنية وخططا لذلك واختارا توقيت تناول الاعوان للعشاء وقاما باطلاق النار عليهم مما ادى الى هلاك عون الأمن محمد توجاني ومحاولة قتل بقية الاعوان .



