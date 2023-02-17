قال الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أنه يرفض خطاب التخوين كما رفض سابقا خطاب التكفير.

ووجه حمة الهمامي كلامه لرئيس الجمهورية قيس سعيد " لست وطنيا أكثر مني ولم اقبل كتف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولم اعتبر الاستعمار الفرنسي مجرد حماية ولم أرفض اعتذار فرنسا عن الاستعمار كما فعل هو" متابعا " في ظل دكتاتورية بن علي خيرت البقاء في تونس والعمل السري".

وتابع حمة الهمامي " الدكتاتورية تطل براسها والناس لا تعرف التعذيب والجلوس على " شقف" والتعذيب واغتصاب النساء".

وقال حمة الهمامي " مستعد للشهادة ولحبل المشنقة وعرفت السجون والتعذيب وحياتي خلفي لكن لن أقبل الظلم والتحيل على التونسيين".



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