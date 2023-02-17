اللجنة العسكرية المشتركة القطرية - التونسية تعقد اجتماعها الخامس بالدوحة

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة القطرية – التونسية أمس اجتماعها الخامس، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين والتعاون الفني العسكري ، كما تم التوقيع على محضر الاجتماع.وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية والتونسية.وأشاد الجانبان بالتعاون المثمرة بين البلدين وتم التأكيد على ضرورية تعزيز هذا التنسيق في الفترة المقابلة.