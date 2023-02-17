سمير ديلو: لم يتم الي الٱن استماع الأزهر العكرمي وتهمته احتساء القهوة مع خيام التركي

سمير ديلو: لم يتم الي الٱن استماع الأزهر العكرمي وتهمته احتساء القهوة مع خيام التركي

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 10:15 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أكد الجمعة 17 فيفري، المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الازهر العكرمي انه لم يتم الي حد الٱن الاستماع للعكرمي منذ ايقافه يوم 13 فيفري.

وأفاد ديلو ان قضية الازهر العكرمي هي قضية القهوة بامتياز موضحا أن المسألة لا تتعلق باحتكار القهوة بل باحتساء القهوة مع خيام التركي.


وكانت تونس شهدت مؤخرا ايقاف عدد من الشخصيات من بينها لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي و مدير اذاعة موزاييك نور الدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد.

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