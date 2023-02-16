رياض جراد : حديث نقابة الصحفيين عن ضغوطات وتركيع للاعلام أراجيف وأكاذيب وانا في البلاتو هذا مثلا حتى حد ما تدخّل في الخط التحريري

رياض جراد : حديث نقابة الصحفيين عن ضغوطات وتركيع للاعلام أراجيف وأكاذيب وانا في البلاتو هذا مثلا حتى حد ما تدخّل في الخط التحريري

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 22:41 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتقد الخميس 16 فيفري، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد موقف نقابة الصحفيين وتحركاتها ضد التضييقات الممارسة على حرية التعبير ومحاولة تركيع الاعلام وفق بيان النقابة الاخير تزامنا مع القبض على مدير عام اذاعة موزاييك دون توجيه أي تهمة له وفق ما أكدته محاميته دليلة مصدق.

وقال جراد ان "حديث النقابة عن تركيع الاعلام وضغوطات تمارس على وسائل الاعلام فهذا لا أساس له من الصحة وهذه محض أراجيف وأكاذيب".
وتابع قائلا " أنا في البلاتو هذا حتى واحد ما تدخل في الخط التحريري وحتى واحد ما نهار هز التيليفون وتكلك كلمة ورغم التحامل الاعلامي الكبير على رئيس الجمهورية وعلى مسار 25 جويلية انا شاهد على انه لا وجود لتدخل في حرية الاعلام وفي الخط التحريري لأي مؤسسة".

الفيديو : الدقيقة 13 و10 ث


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