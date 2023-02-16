انتقد الخميس 16 فيفري، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد موقف نقابة الصحفيين وتحركاتها ضد التضييقات الممارسة على حرية التعبير ومحاولة تركيع الاعلام وفق بيان النقابة الاخير تزامنا مع القبض على مدير عام اذاعة موزاييك دون توجيه أي تهمة له وفق ما أكدته محاميته دليلة مصدق.



وقال جراد ان "حديث النقابة عن تركيع الاعلام وضغوطات تمارس على وسائل الاعلام فهذا لا أساس له من الصحة وهذه محض أراجيف وأكاذيب".

وتابع قائلا " أنا في البلاتو هذا حتى واحد ما تدخل في الخط التحريري وحتى واحد ما نهار هز التيليفون وتكلك كلمة ورغم التحامل الاعلامي الكبير على رئيس الجمهورية وعلى مسار 25 جويلية انا شاهد على انه لا وجود لتدخل في حرية الاعلام وفي الخط التحريري لأي مؤسسة".



الفيديو : الدقيقة 13 و10 ث





