سبر ٱراء امرود: 64% من التونسيين متفائلون بمستقبل البلاد و32 % يعتبرون أن الوضع الاقتصادي يتحسّن

أكد الخميس 16 فيفري، مدير عام مؤسسة امرود كونسولتينغ المتخصصة في سبر الاراء نبيل بلعم، ارتفاع نسبة التفاؤل لدى التونسيين بمستقبل البلاد الي 64% مقابل 54 % في ديسمبر الماضي.كما أفاد بلعم خلاى حضوره في قناة التاسعة بتسجيل ارتفاع أيضا في نسبة التونسيين الذين يعتبرون ان الوضع الاقتصادي في البلاد بصدد التحسن لتبلغ النسبة 32% في شهر فيفري الجاري مقابل 16 % في شهر ديسمبر الماضي.كما كشف نبيل بلعم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد احتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت ب65 في المائة.وجاء النائب السابق الصافي سعيد في المرتبة الثانية بنحو 7 في المائة ثم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثالثة بنحو 6 في المائة.وجاء الوزير السابق فاضل عبد الكافي في المرتبة الرابعة بنحو 3 في المائة ثم الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في المرتبة السادسة باثنين في المائة.واكد نبيل بالعم ارتفاع نسبة التونسيين الراضين على أداء سعيّد إلى 52% بعد الإيقافات الأخيرة.