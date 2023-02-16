زياد الهاني لمحمد كوكة : باهانتك للمحجبات سبيتلي أمي

زياد الهاني لمحمد كوكة : باهانتك للمحجبات سبيتلي أمي

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 19:24 قراءة: 0 د, 35 ث
      
رد الإعلامي زياد الهاني في مداخلته عبر أمواج إذاعة اي أف ام على تصريحات الممثل محمد كوكة الذي انتقد الحجاب ووصفه بأنه مهين للمرأة.
وقال الهاني " محمد كوكة سب امي وأغلب أمهات التونسيين الات يلبسن الحجاب".
ووجه زياد الهاني كلامه لمحمد كوكة قائلا " انت رجل مسرح أعرف كيف تزن كلامك".


وكان الممثل محمد كوكة هاجم في مداخلته على قناة التاسعة الحجاب قائلا انه " يكرهه" لأنه يهين المرأة ويحط من شانها .
وقال كوكة " لدي كره للحجاب "في الدم" ولو تعترضني امرأة أتمنى ان اخلعه من فوق رأسها لاني اعتبره اهانة " لنفس بشرية وحط من كرامتها".


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