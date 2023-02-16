الإحتفاظ بعون بلدي من اجل الخيانة الموصوفة

اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي في تصريح ل" باب نات" ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بعون تابع لاحد البلديات من أجل الخيانة الموصوفة و ذلك على خلفية سرقة 16 عجلة تم نزعها من سيارات تم حجزها و تأمينها بالمستودع البلدي بسيدي بوزيد وايضا على خلفية جملة من المحاضر العدلية.



وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.



