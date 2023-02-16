الإحتفاظ بعون بلدي من اجل الخيانة الموصوفة

اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي في تصريح ل" باب نات" ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بعون تابع لاحد البلديات من أجل الخيانة الموصوفة و ذلك على خلفية سرقة 16 عجلة تم نزعها من سيارات تم حجزها و تأمينها بالمستودع البلدي بسيدي بوزيد وايضا على خلفية جملة من المحاضر العدلية.
وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.
وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.
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