الإحتفاظ بعون بلدي من اجل الخيانة الموصوفة

الإحتفاظ بعون بلدي من اجل الخيانة الموصوفة

المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي
Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 16:36 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي في تصريح ل" باب نات" ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بعون تابع لاحد البلديات من أجل الخيانة الموصوفة و ذلك على خلفية سرقة 16 عجلة تم نزعها من سيارات تم حجزها و تأمينها بالمستودع البلدي بسيدي بوزيد وايضا على خلفية جملة من المحاضر العدلية.

وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.

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