ايقاف المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي فوزي كمون

ايقاف المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي فوزي كمون

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 09:44 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن الخميس 16 فيفري، القيادي بحركة النهضة خليل البرعومي انه تم صباح اليوم ايقاف المدير السابق لمكتب زعيم الحركة راشد الغنوشي فوزي كمون من منزله.

ويأتي ايقاف المدير السابق لمكتب الغنوشي في اطار حملة الايقافات التي انطلقت نهاية الاسبوع الماضي والتي أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنها حملة متواصلة ضد من وصفهم بالمجرمين والمتٱمرين على أمن الدولة والذين يسعون للتنكيل بالشعب التونسي في قوته.

تجدر الاشارة الي ان محامي الموقوفين أكدوا انه لا وجود في ملف القضايا لوقائع وجرائم وشهود واعترافات ولا اي شيء يبرر الحديث عن التهم المتداولة ...


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