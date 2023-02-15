تمديد الاحتفاظ بمدير عام اذاعة موزاييك لمدة5 ايام

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 20:35 قراءة: 0 د, 10 ث
      
اذنت اليوم النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بتمديد الاحتفاظ بمدير عام اذاعة موزايبك نور الدين بوطار لمدة 5 أيام ... فيديو


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261735



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 15 فيفري 2023 | 24 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:28 18:01 15:34 12:40 07:08 05:41
Babnet
10°
 Babnet16° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-717°-817°-817°-820°-9
  • Avoirs en devises
    22252,7

  • (15 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33165 DT        1$ =3,10500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 fév)   1227,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   