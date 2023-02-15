الاحتفاظ برئيس جمعية رياضية وامين مال سابقين التفاصيل ...

اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي ل"باب نات " ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ برئيس و امين مال سابقين لجمعية رياضية و ذلك من أجل شبهة الخيانة الموصوفة و السرقة و ذلك على خلفية شكاية تقدم بها رئيس الجمعية الرياضية الحالي مفادها انه تم التفطن إلى وجود استيلاءات على مبالغ مالية من أموال الجمعية .



و على اثر احالة المحضر على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدهما من أجل الخيانة الموصوفة. وكشف محدثنا انه مازال لم يصدر بعد قاضي التحقيق المتعهد قراراته.



