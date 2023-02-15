عبّر الاربعاء 15 فيفري، عبد العزيز الصيد محامي الناشط السياسي خيام التركي عن استغرابه من مضمون ملف قضية التٱمر على امن الدولة.وأكد ان الملف خال من كل افعال مادية او وقائع من شأنها تبرير التهم التي يتم الحديث عنها مشيرا الي انه ليس هناك لا أدلة ولا محجوزات ولا شهود ولا اعترافات ولا تسجيلاتو ولا أي شيء للتٱمر على امن الدولة او التخطيط لسحب السلع والترفيع في الاسعار وتأجيج الشارع.وافاد الصيد بأن العنصر الوحيد في الملف الذي يشير الي عبارة الترفيع في الاسعار وتأجيج الشارع هو في علاقة بمنوبه في اطارمحضر مراقبة لخيام التركي اثر لقاء جمعه بالناشط السياسي الأزهر العكرمي.وأشار الصيد الي ان اللقاء المشار اليه في الملف تم يوم 8 فيفري 2023 وقال مستغربا " اللقاء صار يوم 8 فيفري يعني ثمار هذا التخطيط بش نراوها بعد 8 فيفري، وقتلي احنا عندنا اكثر من عام نعيشوا في غلاء الاسعار ونقص السلع".