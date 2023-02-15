إيقاف وليد جلاد

أكد عضو جبهة الخلاص رضا بلحاج في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي إيقاف النائب في البرلمان المحل

ورئيس فريق مستقبل سليمان، وليد جلاد دون تقديم اية تفاصيل عن اسباب عملية الايقاف.



ووفق اذاعة موزاييك فان ايقاف الجلاد له علاقة بقضية تحقيقية منشورة ضده لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي..











