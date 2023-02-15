أحمد صواب حول الايقافات الأخيرة: متأكد أن الملفات فارغة

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 08:20 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب خلال مداخلة ببرنامج في 60 دقيقة على اذاعة ديوان أف أم إن الإيقافات التي وقعت مؤخرا تم خلالها استعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية مؤكدا أن الملفات فارغة وفق تعبيره...

وأضاف صواب أن ''السلطة القائمة'' تضغط وتوظف القضاء الذي وصفه بـ''الضعيف وغير المستقل'' ويتجلى ذلك في تصريح رئيس الجمهورية خلال لقائه وزيرة العدل مؤخرا عندما قال ''هناك ملفات ناطقة بأدلتها وهي تكفي للإدانة ودون حاجة لحكم القضاء''.


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