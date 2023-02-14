رئيس الجمهورية يلتقي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

رئيس الجمهورية يلتقي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 17:37 قراءة: 0 د, 7 ث
      
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات...



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