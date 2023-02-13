إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 10 ث
      
قامت مساء اليوم الإثنين 13 فيفري 2023، فرقة أمنية بتفتيش منزل مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وإيقافه وفق محاميته دليلة مصدق....


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