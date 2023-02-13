الصافي سعيد:"نحن متجهون نحو الخراب"

الصافي سعيد:"نحن متجهون نحو الخراب"

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 20:58 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال الناشط السياسي الصافي سعيد إنه لم يتم توجيه أي تهمة واضحة للموقوفين نهاية الأسبوع الماضي لأنه ليس هناك ملف جاهز، وفق تقديره، مطالبا بالكشف عن المعطيات المنقوصة

وأضاف الصافي سعيد، لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أن البلاد تتجه نحو الخراب لأن الشعب فقد عقله مشيرا إلى أنه تم تشكيل أساطير كاذبة في أذهان التونسيين على غرار رجل الأعمال كمال لطيف الموقوف والناشط السياسي خيام التركي، حسب قوله.

وبيّن أن "الأوضاع في البلاد مضطربة والسياسة تكتسيها عديد التهيجات" لافتا إلى أن "الخلافات في البلاد داخل جهاز الحكم نفسه".

ويذكر أنه تم نهاية الأسبوع الماضي إيقاف الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي.


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