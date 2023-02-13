الفنانة زازا تتعرّض للسرقة في مطار تونس قرطاج

الفنانة زازا تتعرّض للسرقة في مطار تونس قرطاج

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 13:32 قراءة: 0 د, 31 ث
      
كشفت الاثنين 13 فيفري، الفنانة زاز عن تعرّضها للسرقة في مطار تونس قرطاج خلال عودتها من رحلتها الي كندا مؤكدة ان قيمة ما تم سرقته تبلغ حوالي 20 ألف دينار.

واشارت زازا الي ان كان لديها حقيبتين بها ملابس وأحذية وحقائب يد وغيرها من الادباش الجديدة والمستعملة مشيرة الي انه تم سرقة كل الادباش الجديدة وترك الادباش المستعملة متسائلة كيف يتم اخراج ما تم سرقته من المطار.

وبينت زازا انه سبق لها ان تعرضت منذ اربعة سنوات للسرقة في المطار مشيرة الي انها تقدمت بشكاية في الغرض لكن دون اي نتيجة تذكر.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261576

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2023 à 14h 15m |           
كل واحد واختصاصه. واحد يسرق الفلوس وآخر يسرق الأخلاق



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