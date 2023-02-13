الفنانة زازا تتعرّض للسرقة في مطار تونس قرطاج

كشفت الاثنين 13 فيفري، الفنانة زاز عن تعرّضها للسرقة في مطار تونس قرطاج خلال عودتها من رحلتها الي كندا مؤكدة ان قيمة ما تم سرقته تبلغ حوالي 20 ألف دينار.واشارت زازا الي ان كان لديها حقيبتين بها ملابس وأحذية وحقائب يد وغيرها من الادباش الجديدة والمستعملة مشيرة الي انه تم سرقة كل الادباش الجديدة وترك الادباش المستعملة متسائلة كيف يتم اخراج ما تم سرقته من المطار.وبينت زازا انه سبق لها ان تعرضت منذ اربعة سنوات للسرقة في المطار مشيرة الي انها تقدمت بشكاية في الغرض لكن دون اي نتيجة تذكر.