الأزهر العكرمي: قضية خيام التركي سخيفة وهو قربان قدّمه قيس سعيد للشعب التونسي بمناسبة عيد الحب

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وصف الاثنين 13 فيفري، المحامي الازهر العكرمي قضية الناشط السياسي خيام التركي بالقضية السخيفة وقال ان من يقف وراء هذه القضية سخيف ويتحيّل على الشعب الزوالي.

وشبّه العكرمي ايقاف خيام التركي ب"ذبح القرابين باش النيل ما عادش يفيض في مصر القديمة" وأضاف متهكّما بأن ايقاف خيام التركي قربان قدّمه قيس سعيد للشعب التونسي بمناسبة عيد الحب.

وأوضح العكرمي قائلا " لم يستطع قيس سيعد ولا نظامه ولا البناء القاعدي او الفوضوي ان يجيبوا على اسئلة الناس في غلاء الاسعار والتشغيل وفقدان المواد الاساسية وفي الحالة هاذي بش تفرهد الشعب اهديلو قرابين.

وأشار العكرمي الي التهم الموجهة لخيام التركي من بينها ما يتم تداوله بخصوص التخطيط لفقدان المواد الاساسية وقال مستنكرا " يا ولدي يكذبو هاذم ناس معتوهة وتضحك على شعب زوالي" مشددا على ان من ضرب منظومة التزويد هو قيس سعيد بمرسوم الاحتكار الذي ضرب من خلاله حلقة التخزين".


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