حي ابن خلدون :السجن بقية العمر و10 سنوات لسائق تاكسي جماعي وصديقه اغتصبا طالبة

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس،حكما بالسجن المؤبد و10 سنوات في حق سائق سيارة تاكسي جماعي وصديقه تداولا على اغتصاب طالبة داخل استوديو تسوغته بجهة حي ابن خلدون، ثم سرقا اغراضها وهاتفها .



وقد وجهت للمظنون فيهما تهم السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسور،وباستعمال العنف الشديد والتهديد ، والمشاركة في الاغتصاب باستعمال العنف والسلاح والتهديد به.



وكشف احد المتهمان انه كانت تجمعه علاقة بالمتضررة وقد مكنته من نفسها فتمت مجابهته بتقرير الطب الشرعي الذي كشف انها تعرضت للاغتصاب....



