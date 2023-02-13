نجيب الدزيري: خيام التركي صديق شخصي لماكرون وأمر بقطع الحليب والسكر والقهوة عن تونس

نجيب الدزيري: خيام التركي صديق شخصي لماكرون وأمر بقطع الحليب والسكر والقهوة عن تونس

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 08:59 قراءة: 1 د, 18 ث
      
قال الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن عملية القبض على السياسي خيام التركي متعلقة بمحاولة تحريض الشعب من خلال الأوضاع المعيشية والاجتماعية.
وأضاف نجيب الدزيري " خيام التركي يروج انه صديق شخصي لماكرون وله علاقات متشعبة في الدوائر الفرنسية متابعا " هو متهم بإعطاء أوامر لقطع الحليب والسكر والقهوة عن تونس في محاولة لتجويع الشعب وبالتالي تحريضه للخروج إلى الشارع".
وتابع الدزيري " خيام التركي اجتمع مع عدد من الشخصيات الهامة في البلاد في محاولة لتغيير الوضع بدعم خارجي".

وكانت المحامية وفاء الشاذلي قالت ان خيام التركي تم القبض عليه بسبب الاجتماعات التي تم عقدها في منزله للتخطيط لتحريك الشارع بالترفيع في الاسعار و فقدان المواد الغذائية.

وأضافت بأنه تم تتبع خيام التركي منذ مدة قبل القبض عليه السبت 11 فيفري مشيرة الي انه وقع حجز وثائق مهمة و هاتفه ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الاسعار و حجب المواد الاساسية من السوق.

وتابعت بأن خيام التركي اخواني متستر قام بتكوين وفاق اجرامي بتعليمات من الغنوشي.


وكان المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والناشط السياسي خيام التركي قال "إنّ إيقاف موكّله قد تكون له علاقة بالملف نفسه الذي تمّ على إثره إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف وآخرين".

وأوضح في تصريح اعلامي يوم السبت أنّ التهمة ووفق ما بلغ هيئة الدفاع من تسريبات "تبدو انّها تتعلّق بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة" دون ان يؤكد ذلك.



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