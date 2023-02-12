سمير ديلو يكشف عن ملابسات ايقاف عبد الحميد الجلاصي

زوجة عبد الحميد الجلاصي: زوجي يعاني من مرض السرطان والي حد هذه اللحظة ما نعرفوش وينو



كما أعلن أنّه "مازال محتجزا خارج إطار القانون اعتبارا لعدم تمكين هيئة دفاعه من التّواصل معه ضمانا لحقوقه المكفولة بقانون 16 فيفري 2016 ،"واضاف البيان أن المحامي سمير ديلو توجّه لثكنة القرجاني لمقابلة عبد الحميد الجلاصي فتمّ التّعلّل بعدم وجوده " حاليّا " في مقرّ الفرقة المتعهّدة .. وهو نفس الجواب الذي وُوجه به المحامي رضا بلحاج لدى محاولته مقابلة الموقوفين خيّام التّركي وكمال اللطيّف ، و عبد الحميد الجلاصي، وفق البيان.كما رفض مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ( المكلّف بالإستمرار ) تقديم أيّ معلومة متعلّلا بأنّ الملفّ : " ليس من أنظاره " ..وأعلنت هيئة الدّفاع تجنّدها لمواجهة ما وصفته "بالإنتهاكات الرّامية لتوظيف القضاء في حملات ترهيب لمعارضي منظومة الإنقلاب بتلفيق القضايا والملفّات وكيل الإتّهامات عبر وسائل الإعلام قبل سماع المتّهمين واطّلاع المحامين على التّهم ومؤيّداتها المزعومة"، وفق تعبير محرر البيان .وقالت الاحد 12 فيفري، منية ابراهيم زوجة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي انها الي حد هذه اللحظة ليس لها معلومة عن مكان تواجد زوجها.واعتبرت منية ابراهيم ان ما حصل مع زوجها عملية اختطاف وليست عملية ايقاف محملة مسؤولية سلامة زوجها للفرقة التي قامت بعملية "الاختطاف" ورأس السلطة التنفيذية حسب وصفها.واكدت انه ليس هناك اي قضية مرفوعة ضد عبد الحميد الجلاصي وان تهمته الوحيدة حسب تصريحها هو انه قاوم الانقلاب.وبينت منية ابراهيم ان الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي حرجة باعتبار انه يعاني من مرض السرطان مجددا تحميا مسؤولية سلامته الجسدية لرئيس الجمهورية.وشبهت منية ابراهيم ما حصل مع زوجها بما حصل معه في عهد بن علي مشيرة الي انها سنة 1991 تم ايضا اختطاف زوجها وقالت "الي عشناه لبارح تعدى عليا عام 91 وقتلي عبد الحميد قعد 4 اشهر لا نعرفو ميت ولا حي".