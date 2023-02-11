عامين سجنا لرئيس مصلحة بوزارة التجهيز دلس إمضاء المدير العام للجسور والطرقات

قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بعامين سجنا في حق رئيس مصلحة سابق بوزارة التجهيز اتهم بتدليس إمضاء المدير العام للجسور والطرقات.



وانطلقت وقائع القضية اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة التجهيز أفاد فيها وجود تدليس لإمضاء المدير العام للطرقات والجسور خلال تمرير بعض المعاملات المالية المتعلقة ببعض الأشغال وكشف تقرير التفقد والاختبار عملية التدليس.





وباستنطاق المتهم أفاد انه تولى الإمضاء على الوثائق والعقود موضوع قضية الحال مع من يمثل شركة مقاولات دون وجود اي نية له بالإضرار بالإدارة معترفا بإمضاء تلك الوثائق عوض المدير العام بالرغم من كونه ليست من مشمولاته موضحا أن الأختام متاحة موجودة في معظم المكاتب.



