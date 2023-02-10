صورة اليوم: الغنوشي والشابي ووزيرا التربية والشؤون الدينية يحتفلون اليد في اليد بالذكرى 44 للثورة الايرانية

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 22:12 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نظمت الجمعة 10 فيفري، سفارة ايران بتونس احتفالا بمناسبة الذكرى 44 للثورة الايرانية وذلك باشراف السفير الايراني بتونس وبحضور عدد من الشخصيات السياسية التونسية وأعضاء من الحكومة.
وكان من بين أبرز الحاضرين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وامين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ووزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي ووزير التربية المعين حديثا محمد علي البوغديري.
وتم تداول صورة أثارت عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك ظهر فيها كل من الغنوشي والشابي ووزيري التربية والشؤون الدينية والسفير الايراني يضعون اليد في اليد لقطعة كعكة الاحتفال.
ومثلت الصورة صدمة كبيرة لعدد كبير من مناصري 25 جويلية الذين طالبوا بالاقالة الفورية للوزيرين بسبب هذه الصورة الفضيحة حسب تعبيرهم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261479



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 10 فيفري 2023 | 19 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:56 15:30 12:40 07:14 05:46
Babnet
11°
 Babnet11° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-914°-1013°-714°-615°-6
  • Avoirs en devises
    22308,5

  • (10 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34014 DT        1$ =3,09664 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fév)   1002,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   