صورة اليوم: الغنوشي والشابي ووزيرا التربية والشؤون الدينية يحتفلون اليد في اليد بالذكرى 44 للثورة الايرانية

نظمت الجمعة 10 فيفري، سفارة ايران بتونس احتفالا بمناسبة الذكرى 44 للثورة الايرانية وذلك باشراف السفير الايراني بتونس وبحضور عدد من الشخصيات السياسية التونسية وأعضاء من الحكومة.

وكان من بين أبرز الحاضرين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وامين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ووزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي ووزير التربية المعين حديثا محمد علي البوغديري.

وتم تداول صورة أثارت عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك ظهر فيها كل من الغنوشي والشابي ووزيري التربية والشؤون الدينية والسفير الايراني يضعون اليد في اليد لقطعة كعكة الاحتفال.

ومثلت الصورة صدمة كبيرة لعدد كبير من مناصري 25 جويلية الذين طالبوا بالاقالة الفورية للوزيرين بسبب هذه الصورة الفضيحة حسب تعبيرهم.





