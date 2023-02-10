رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول تأمين انتظامية السوق خلال شهر رمضان

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 على جلسة عمل وزارية حول تأمين انتظامية السوق خلال شهر رمضان.



وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة تحسين وضع التزويد ومستويات العرض بالسوق، مشددة على أهمية التحكم في تطور الأسعار وترشيد مستوياتها حفظا على القدرة الشرائية للمواطن في هذا الشهر المبارك.



كما دعت رئيسة الحكومة في هذا السياق الى وضع برنامج رقابي خصوصي من أجل التصدي للاحتكار والمضاربة، هذا اضافة الى اعداد برامج اتصالية للتحسيس المواطن وتوعيته للابتعاد عن التبذير واللهفة الاستهلاكية.



