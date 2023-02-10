تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين في مراكز العبور

تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين في مراكز العبور

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 20:50 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أمر الرئيس الجزائري عبد الميجد تبون بعدم إزعاج وعرقلة التونسيين في مراكز العبور الراغبين في الدخول إلى الجزائر، وذلك وفق ما نقله التلفزيون الجزائري مشاء اليوم الجمعة 10 فيفري 2023.



ويذكر أن مجموعة من العائلات التونسية تعرضت إلى تضييقات من طرف الجهات الأمنية والجمروكية الجزائرية بالمعابر الحدودية، حيث تم منع العديد من السيارات الخاصة والحافلات من المرور، وفق ما نقله مراسلو اذاعة موزاييك في المعابر الحدودية.


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