لأول مرة في تونس : "ستيكة" حليب للربح في مسابقة اذاعية

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 15:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أثارت الخميس 9 فيفري، اذاعة أمل اف ام الجمعياتية موجة من التفاعلات "..." على صفحات الفايسبوك بسبب مسابقة موجهة للجمهور يتحصل الفائز فيها على "ستيكة" حليب.

وعبّر عديد النشطاء عن أسفهم للوضعية التي وصلت اليها البلاد وعلق بعضهم بالقول " ما عرفتش نبكي والا نضحك ...يا ناري على بلادي".

كما اثارت المسابقة بعض التفاعلات الساخرة وعلق بعض النشطاء بالقول "زعمة الستيكة نصف دسم والا كامل الدسم" فيما تساءل ٱخرون ان كانت الدولة ستتحصل على 25 % بالمائة من المرابيح ما يعادل علبتيْ حليب.

يذكر انه سبق في احد قوانين المالية في السنوات الاخيرة التنصيص على انه يتوجب على كل شخص يفوز في برنامج تلفزي او اذاعي دفع 25 بالمائة من مرابيحه للدولة.


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