أحمد بن مصطفى: 'إقالة الجرندي لن تُغير شيئا وحكومة بودن انتهجت نفس سياسات الترويكا'



'هناك شبه تهريب للجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا'

وقال خلال استضافته في برنامج ستوديو شمس اليوم الخميس 09 فيفري 2023، إن التحويرات الوزارية وتغيير الوزراء يجب أن يكون له انعكاسات إيجابية.وبخصوص حكومة نجلاء بودن، أفاد أحمد بن مصطفى أنها انتهجت نفس سياسات الترويكا ولم تقم بأي تغيير بل واصلت في مسارتطبيق السياسات السابقة.وأوضح في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أنه لا توجد مفاوضات مع تونس بل أن الحكومة بصدد تطبيق رسالة النوايا التي تعود إلى 2016 والتي تتضمن مجموعة من النقاط التي يستوجب على الحكومة تطبيقها.وأفاد أنه لتفادي صندوق النقد الدولي يجب مراجعة وتنقيح عديد الاتفاقيات القائمة التي موقعة عليها تونس.ولاحظ أنه يتوجب على رئيس الدولة قيس سعيد الإعلان رسميا أنه سيُغير هذه الاتفاقيات ويسدي التعليمات لوزير الشؤون الخارجية في هذا الشأن.واعتبر بن مصطفى، أن ما وقع في حادثة الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي هو شبه تهريب لها من تونس في اتجاه فرنسا بتدخل من هذه الدولة.واستبعد أحمد بن مصطفى حدوث أزمة بين تونس والجزائر أو توتر العلاقات بين البلدين.وتحدث عن تدخل للديبلوماسية الفرنسية في الموضوع.