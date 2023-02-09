تعلقت به اكثر من 50 قضية: محاكمة موظف متهم بتزوير عقود شغل مع الدولة

تعلقت به اكثر من 50 قضية: محاكمة موظف متهم بتزوير عقود شغل مع الدولة

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 10:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
باشرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت باتهام موظف بتدليس اكثر من 50 عقد عمل مع مؤسسات الدولة حيث كان يتولى تدليس عقود التشغيل ويحرر بيانات عوضاً عن المنتفع والمؤسسة المشغلة ويحول الاموال لفائدته .

وقد طلب أحد المحامين التاخير لمزيد الإطلاع في حين طلب محامي اخر الافراج عنه.

وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد قادم للجلسة.


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