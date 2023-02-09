جامعة الشؤون الدينية تنفذ يوم غضب وطني

جامعة الشؤون الدينية تنفذ يوم غضب وطني

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 10:09 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تنفذ الجامعة العامة للشؤون الدينية اليوم الخميس يوم غضب وطني بساحة الحكومة بالقصبة وذلك للمطالبة بإدماج الإطارات المسجدية ضمن قانون الوظيفة العمومية وإصدار نظام أساسي يضمن حقوقهم منددين بالوضعية الاجتماعية الصعبة للإطارات المسجدية.

وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية عبد السلام العطوي في تصريح سابق لاذاعة ديوان اف ام بأن الوزير الحالي يرفض الحوار مع الجامعة وأنه يقوم بتشويه النقابيين والتحريض عليهم على حد تعبيره.


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