حمة الهمامي: رفع الدعم ووقف الانتدابات سيكتبان نهاية قيس سعيّد..

عتبر حمّة الهمامي أمين عام حزب العمال في برنامج ''ميدي شو'' اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 أن الدولة ماضية نحو اضطراب خطير وكارثة مع قيس سعيّد، حسب تعبيره.



وتابع أن الرئيس سعيّد يريد أن يبني دولة جديدة مستبدة، موضحا '' القول بأن سعيد أقصى الإخوان كذبة ولو تم تنظيم انتخابات تشريعية لحلت حركة النهضة في المركز الأول أو الثاني''.



كما أضاف '' نحن شعب مازلنا في مرحلة الله يرحمك يا راجل أمي لول .. والتوانسة عمرهم ما ادمروا كيما ادمروا تو.. ولو مضى سعيد في ما يسمى بالإصلاحات الكبرى سوف يُقبر..''



وتوجه حمة الهمامي لرئيس الجمهورية قائلا ''أتحدى قيس سعيد وأدعوه إلى أن يمضي في دمار صندوق النقد الدولي.. فلو تم رفع الدعم ووقف الانتدابات.. فهذا ما سيقبره..''



'ملف اغتيال بلعيد لن يتحرك لأن أجهزة الدولة متورطة



وعاد حمّة الهمامي أ على جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، قائلا إنها ''جريمة دولة لأنه تم التلاعب بملف القضية من طرف البعض من أجهزة الدولة..''



وتابع في هذا الإطار '' 'في تاريخ 26 فيفري 2013، تحصلنا على رقمين اتصل بهما المتهم في عملية الاغتيال أحمد الرويسي.. والمحامي محمد جمور قام برفع المسألة لحاكم التحقيق.. وكان يفترض فتح تحقيق يومها للكشف عن هويتهم.. لكن متى تم التحرك؟ بعد شهرين بعد أن غادر الرويسي الأراضي التونسية...''



المسألة سياسية بامتياز..



واعتبر حمة الهمامي أن المسألة سياسية بامتياز، متسائلا عما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد لكشف الحقيقة، وأضاف قائلا '' لدي قناعة بأن الملف لن يتحرك، لأن هناك أجهزة ستوضع في موقع السهام على غرار الأمن والقضاء ..''





كما قال ''بما أنو أجهزة الدولة متورطة في جريمة الاغتيال.. قيس سعيد ما ينجمش يمسها..هو يحكم بالأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارة العميقة.. إنو يحكم بالشعب كذبة.. ''







