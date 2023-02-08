شملت الأبحاث فيها يوسف الشاهد وغازي الجريبي: قاضي التحقيق بفرنسا يرسل إنابة لقاضي التحقيق بتونس لسماع هؤلاء

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 10:30 قراءة: 0 د, 18 ث
      
علمت "باب نات" ان قاضي التحقيق بمحكمة باريس اصدر إنابة دولية لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماع شهود والأطراف الضالعة في الشكاية التى رفعها مدير عام وحدة مكافحة الارهاب سابقا صابر العجيلي ضد رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد وغازي الجريبي وزير العدل الاسبق من اجل تهمة الاحتجاز والتعذيب.

وكان تم سماع صابر العجيلي بتاريخ 12 جويلية 2022 الماضي من طرف قاضي التحقيق الفرنسي.

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