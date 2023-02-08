عثمان الجرندي في اول تفاعل له مع قرار اعفائه: كل التقدير لسيادة الرئيس على ثقته وسأظل حيثما كنت في خدمة تونس

نشر ليلة الثلاثاء 7 فيفري، وزير الخارجية المعفى من مهامه عثمان الجرندي تغريدة في صفحته الرسمية على موقع تويتر تفاعلا مع قرار اعفائه.
وقال الجرندي "انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 ، وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا".
وتابع قائلا " كل التقدير لسيادة الرئيس على ثقته وللسيدة رئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة وسأظل حيثما كنت، في خدمة هذا الوطن، كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها".
وقال الجرندي "انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 ، وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا".
وتابع قائلا " كل التقدير لسيادة الرئيس على ثقته وللسيدة رئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة وسأظل حيثما كنت، في خدمة هذا الوطن، كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها".
انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 ، وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا. كل التقدير لسيادة الرئيس على ثقته وللسيدة رئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة.— Othman Jerandi (@OJerandi) February 7, 2023
سأظل حيثما كنت، في خدمة هذا الوطن. كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها. pic.twitter.com/yJxej5szzr
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