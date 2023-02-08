عثمان الجرندي في اول تفاعل له مع قرار اعفائه: كل التقدير لسيادة الرئيس على ثقته وسأظل حيثما كنت في خدمة تونس

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 09:11 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نشر ليلة الثلاثاء 7 فيفري، وزير الخارجية المعفى من مهامه عثمان الجرندي تغريدة في صفحته الرسمية على موقع تويتر تفاعلا مع قرار اعفائه.

وقال الجرندي "انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 ، وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا".
وتابع قائلا " كل التقدير لسيادة الرئيس على ثقته وللسيدة رئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة وسأظل حيثما كنت، في خدمة هذا الوطن، كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها".



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