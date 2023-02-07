صحيفة شارلي هيبدو تثير موجة من الانتقادات بسبب سخريتها من ضحايا الزلزال في تركيا

أثارت الثلاثاء 7 فيفري، صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية موجة من الانتقادات الواسعة بسبب سخريتها من ضحايا الزلزال في تركيا الذي اودى بحياة أكثر من 3000 شخص وخلف أكثر من 20 ألف جريح.



ونشرت الصحيفة كاريكاتورا ساخرا حول الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا تحت عنوان "زلزال في تركيا..لا حاجة الي ارسال دبابات".



وعلق الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني على الكاريكاتور قائلا " عااار.. الصحيفة الفرنسية الساخرة "شارلي هيبدو" تتجاوز حدود الإنسانية وحدود حرية التعبير وتسقط لحظيظ القاع العدواني.. وتنشر رسم كاريكاتور ساخر عنونته: " زلزال تركيا: لا توجد حتى الحاجة لإرسال مدافع".. هذه عدوانية غرائزية بخيسة تتمنى الموت والفناء للآخر المختلف وتنشر الكراهية وتبتهج بالدمار، وليست حرية تعبير ولا حتى حرية سخرية، بل هي غياب الإحساس امام المأساة والوجع والألم الإنساني.."







