

يدعو إلى إقرار العفو على جرائم الصرف بشروط وبإستثناء جرائم تبييض الاموال وتمويل الإرهاب

وأقر محسن حسن ان "التلويح بالذهاب إلى نادي باريس خطير جدا ولا يتم بصفة مباشرة بل بتوصية من صندوق النقد الدولي بعد تاكده من عدم قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها وخلاص ديونها".كما قال محسن حسن ان "الذهاب إلى نادي باريس يعني التطبيع بما أن الكيان المحتل عضو في النادي وسيكون من بين الأطراف التي ستناقش الملف التونسي في صورة إحالته".وأفاد محسن حسن انه مازال بالإمكان التدارك في تونس إذا وجد وعي تام وإرادة للإصلاح من أجل الخروج من الأزمة وتجاوز سياسة الأيادي المرتعشة.وأشار الخبير الإقتصادي ووزير التجارة الأسبق إلى أن شطب ديون تونس وتحويلها إلى استثمارات لن يكون سهلا وسيكون المقابل كبير جدا، وفق تعبيره.وأكد حسن ان "الذهاب الي نادي باريس يعني إعلان الإفلاس"، مشددا على ضرورة تجنب ذلك لان تونس بإمكانها النهوض وتجنب الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.ودعا محسن حسن رئيس الجمهورية الى التجميع ، لافتا إلى ان تونس في حاجة إلى الحوار والجلوس والبحث عن حلول وحوار ينتج عنه عقد إجتماعي يرسم الخطوط الكبرى على المستوى الإقتصادي والمالية العمومية وعلى مستوى الإجتماعي أيضا وتحقيق الاستقرار السياسي بعيداعن الإقصاء.ودعا محسن حسن إلى "اقرار العفو على جرائم الصرف بشروط وبإستثناء جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب".وأفاد "بوجود بنوك مركزية موازية في الجنوب التونسي تتوفر فيها العملة الصعبة بالمليارات"، داعيا الى ضرورة "ادماجها بشروط وفي ظل احترام القانون".وشدد حسن على ضرورة توفير العملة الصعبة من أجل خلاص ديون تونس بالخارج، مؤكدا أن العفو يجب أن يستثني جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لانها خط أحمر، وفق تعبيره.كما دعا محسن حسن الى الاستثمار في الطاقات البديلة في البلاد واستعمال الطاقات الجددية النظيفة، إضافة إلى التركيز على القطاع السياحي رغم هاناته وأزماته لانه مصدر للعملة الصعبة.وأكد على ضرورة تفعيل اتفاقية السماء المفتوحة وتفعيل الفنوات الديبلوماسية مع الدول العربية والتعامل معها والتزود منها بطرق ميسرة، حسب قوله.هذا وأقر وزير التجارة الأسبق ان المنظومات الفلاحية في تونس مهددة ويجب النهوض بها وحسن التصرف فيها من أجل انجاح الموسم الفلاحي من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه المنظومات.ودعا حسن إلى الإعلان عن إكتتاب وطني بالعملة الصعبة بالأورو او الدولار موجه للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج.