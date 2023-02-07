الطبوبي يزور عائلة النقابي الموقوف أنيس الكعبي

أدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، يوم الاثنين 6 فيفري 2023 "زيارة مجاملة إلى عائلة أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية لأعوان شركة تونس للطرقات السيارة، الموجود حاليا رهن الإيقاف في إطار قضية رفعت ضده"، وفق ما أفاد به موقع "الشعب نيوز" التابع للاتّحاد.



وحرص الامين العام على لقاء أفراد عائلة الكعبي "ليبلغهم مساندة الاتحاد بمسؤوليه ومناضليه وهياكله لأنيس الكعبي ايمانا من الجميع بعدالة قضيته وتضامنا معه"، مذكرا بأن "أنيس لم يقترف أي جرم غير انه أدى واجبه النقابي في اطار ما حمله اياه زملاؤه الذين انتخبوه لهذه المهمة النبيلة"، وفق الشعب نيوز.



يذكر أن انيس الكعبي، الكاتب العام للنقابة الخصوصية لأعوان شركة تونس للطرقات السيارة قد أوقف يوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، على خلفية قضية رفعتها ضده الشركة.



